12.07 06:16 MIGnews.com

Израильский стартап "вышел на тропу войны" с Илоном Маском

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Израильская компания NSLComm намерена разместить на орбите Земли сеть спутников, которые будут раздавать широкополосный интернет и ретранслировать теле- и радиосигналы. На эти цели стартап уже собрал 16 млн долларов, передает The Times of Israel.Как сообщалось ранее, первый мини-спутник, собранный специалистами NSLComm и получивший название NSL-Sat1, был выведен на орбиту в минувшую пятницу, 5 июля, ракетой-носителем "Союз 2.1 б" вместе с российским метеорологическим аппаратом "Метеор М" и 32 малыми космическими спутниками Британии, Германии, США, Таиланда, Чехии, России, Швеции, Эквадора и Эстонии.Как ожидается, к 2021 году NSL запустит в космос 30 мини-спутников, а 2023 — еще "сотни". Компания уже заключила соглашение с компанией Amazon Web Services по предоставлению услуг связи.Ранее о своих планах окутать Землю паутиной спутниковой сети для раздачи интернета объявил американский миллиардер Илон Маск, который уже успешно реализует данный проект.