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Видео: в Бейт-Лехеме учат детей поклоняться террористам 11.07 19:35   MIGnews.com

Видео: в Бейт-Лехеме учат детей поклоняться террористам

В летнем лагере Бейт-Лехема юных палестинцев учат поклоняться террористам, ответственным за убийства сотен израильтян.

Соответствующее видео распространили местные СМИ, передает The Jerusalem Post.

В частности, в ролике показали, как дети сидят на трибуне, хлопают в ладоши и выкрикивают: "Саддам Хусейн, о Боже, помилуй Саддама Хусейна!". Также они прославляют умершего в 2004 году лидера ПА Ясира Арафата, которому приписывают организации атак во Второй интифаде.

Среди "героев-мучеников", которым поклоняются юные палестинцы, также оказался заместитель Арафата Халиль аль-Вазир, более известный под своим псевдонимом Абу Джихад, который был ликвидирован в 1988 году. Известно, что он стоял за террористическими атаками на мирных жителей во время ливанской войны.

Кроме того, детей учат почитать вдохновителя теракта на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году, жертвами которого стали 11 спортсменов и тренеров израильской олимпийской сборной, Салаха Халафа (он же Абу Ийяд).



На футболках детей можно рассмотреть логотип Палестинского высшего совета по делам молодежи и спорта и правящей партии ПА ФАТХ. Таким образом, детей воспитывают на том, что люди, ответственные за массовые убийства израильтян, являются образцами для подражания.


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