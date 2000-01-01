11.07 22:07 MIGnews.com

Полицейских осудили за фото "оцепленного" шлепанца

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На этой неделе полиция Дербишира (Великобритания) опубликовала в Twitter фотографию оцепления вокруг шлепанца, принадлежащего предполагаемому преступнику, который убежал после того, как полиция остановила его машину. Шутка вызвала возмущенные комментарии о том, что полиция не должна шутить в соцсетях, когда случаются серьезные преступления. Об этом сообщает The Guardians.Но такие шутки не новшество. Полицейские использовали Twitter для шуток также, когда известный британский ведущий и журналист Джереми Кларксон жаловался в прошлом месяце, что его задержали, потому что дорога в Хаммерсмите (Лондон) была перекрыта в течение долгого времени. В этом районе велось расследование несчастного случая со смертельным исходом.На это офицер опубликовал ироничный твит: “Извините, что вы задержались @JeremyClarkson. Возможно, вы хотели бы пойти с нами и лично объяснить семье покойного, что мы не довели расследование по смерти их близкого человека, потому что вы хотели вернуться домой?”.Полиция утверждает, что такие публикации в Twitter помогают наладить связь с общественностью.