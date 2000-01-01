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Netflix удалил Маленькую Британию из-за расистских образов | Фото:11.06 15:52   MIGnews.com

Netflix удалил Маленькую Британию из-за "расизма"

Комедийный сериал "Маленькая Британия" (Little Britain) был снят со стримминговых платформ BBC iPlayer, Netflix и BritBox из-за того, как показаны некоторые герои.

Данные платформы сняли с показа скетч-шоу, созданное и сыгранное двумя британскими комиками – Мэттом Лукасом и Дэвидом Уоллиамсом – в прошлую пятницу, передает Variety.



"На BBC iPlayer доступно множество исторических программ. Времена изменились с момента выхода в эфир "Маленькой Британии", поэтому в настоящее время сериал недоступен на BBC iPlayer", – сказал представитель пресс-службы ВВС.

Представитель Netflix отказался комментировать свое решение по поводу "Маленькой Британии" с платформы.

Первый сезон скетч-шоу впервые был показан в 2003 году, а премьерный показ четвертого сезона завершился в 2008 году. В сериале есть сцены, где белые актеры изображают людей из других этнических групп. Это и послужило причиной снятия ленты со стримминговых платформ.



"Если бы я мог вернуться в прошлое и снова создать "Маленькую Британию", то я бы не стал шутить по поводу трансвеститов. Я бы не стал изображать чернокожих персонажей. По большому счету, я бы не сделал это шоу сейчас. Это бы обидело кого-то. Тогда мы делали более беспощадную комедию, чем я бы позволил себе сейчас", – говорил Мэтт Лукас в интервью журналу Big Issue в 2017 году.

Его партнер по дуэту Дэвид Уоллиамс также отметил, что в сегодняшнем мире он тоже сделал бы все иначе.

Новости об удалении "Маленькой Британии" появились в период изучения расовой нечувствительности в индустрии развлечений. Недавно звезда "Флэша" Хартли Сойер был уволен из-за расистских твитов за 2012 и 2014 годы. Аналогичным образом были наказаны и другие актеры.


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