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Disney ожидает разрешения на возобновление работы парков 11.06 23:08   MIGnews.com

Disney ожидает разрешения на возобновление работы парков

Американская компания The Walt Disney Company полагает, что власти США позволят с 17 июля частично возобновить работу ее парков развлечений в штате Калифорния. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.

Согласно документу, речь идет о парках Disneyland и Disney California Adventure, расположенных в городе Анахайм. Они были закрыты в марте в связи с пандемией коронавируса.

Отмечается, что компания разработала план, руководствуясь которым парки приступят к работе с 17 июля, и выразила надежду на "разрешение местных властей и властей штата" на это, пишет USnews.


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