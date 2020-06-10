Disney ожидает разрешения на возобновление работы парков
Американская компания The Walt Disney Company полагает, что власти США позволят с 17 июля частично возобновить работу ее парков развлечений в штате Калифорния. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте компании.
Согласно документу, речь идет о парках Disneyland и Disney California Adventure, расположенных в городе Анахайм. Они были закрыты в марте в связи с пандемией коронавируса.
Отмечается, что компания разработала план, руководствуясь которым парки приступят к работе с 17 июля, и выразила надежду на "разрешение местных властей и властей штата" на это, пишет USnews.