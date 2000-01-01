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Тайванец доехал на велосипеде до Иерусалима | Фото:11.06 20:51   MIGnews.com

Тайванец доехал на велосипеде до Иерусалима

Это было четыре года назад, когда как Джеки Чен уволился с должности инженера-электронщика, чтобы отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде, пишет The Times of Israel.

40-летний тайванец уже пересек Америку, Европу и некоторые районы Ближнего Востока, проводя ночи в своей палатке или находя места, где преклонить голову, с помощью таких приложений, как Couchsurfing.

Последние дни Чен провел в Иерусалиме, осматривая достопримечательности и планируя дальнейшее путешествие на своем красно-черном Merida Wolf 3.

"Это приключение", - ответил он на вопрос о причине своего путешествия, во время которого он уже проехал через 64 страны и покрыл около 54 000 километров.

Он надеется посетить 100 стран и проехать 100 000 километров, на что, по его оценкам, ему понадобится еще около трех лет.

Любуясь панорамным видом на Купол Скалы и Старый город с Масличной горы, Чен сказал, что "этот город меня удивил". "Это большой город, но он исторический", - добавил путешественник.


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