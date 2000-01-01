11.06 20:51 MIGnews.com
Тайванец доехал на велосипеде до Иерусалима
Это было четыре года назад, когда как Джеки Чен уволился с должности инженера-электронщика, чтобы отправиться в кругосветное путешествие на велосипеде, пишет The Times of Israel
.
40-летний тайванец уже пересек Америку, Европу и некоторые районы Ближнего Востока, проводя ночи в своей палатке или находя места, где преклонить голову, с помощью таких приложений, как Couchsurfing.
Последние дни Чен провел в Иерусалиме, осматривая достопримечательности и планируя дальнейшее путешествие на своем красно-черном Merida Wolf 3.
"Это приключение", - ответил он на вопрос о причине своего путешествия, во время которого он уже проехал через 64 страны и покрыл около 54 000 километров.
Он надеется посетить 100 стран и проехать 100 000 километров, на что, по его оценкам, ему понадобится еще около трех лет.
Любуясь панорамным видом на Купол Скалы и Старый город с Масличной горы, Чен сказал, что "этот город меня удивил". "Это большой город, но он исторический", - добавил путешественник.
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