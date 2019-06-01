Джастин Бибер позвал Тома Круза на бой без правил

"Я приглашаю Тома Круза сразиться в бое без правил", - написал исполнитель в воскресенье вечером на своей странице в Twitter. "Том, если ты откажешься, значит ты испугался и уже никогда себе этого не простишь. Кто готов организовать схватку?", - добавил Бибер, отметив в этом твите президента UFC.
Актер не отреагировал на подобное заявление, но чемпион UFC Конор МакГрегор неожиданно предложил провести бой при поддержке McGregor Sports and Entertainment.
"Если Том Круз настоящий мужчина, он примет вызов и McGregor Sports and Entertainment проведет этот поединок. Но сможет ли Круз продемонстрировать нам те же навыки, что и в своих фильмах? Оставайтесь с нами и узнаете", - написал МакГрегор в Twitter.
Издание отмечает, что пока неизвестно, почему у 25-летнего певца возникло желание вызвать 56-летнего Круза на бой.