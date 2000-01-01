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Стало известно, где находится ценнейшее полотно планеты | Фото:12.06 03:21   MIGnews.com

Стало известно, где находится ценнейшее полотно планеты

С момента продажи за 450 миллионов долларов местонахождение картины "Спаситель мира", которая, как говорят, была написана легендарным Леонардо да Винчи, стало одной из величайших загадок в мире искусства.

В понедельник лондонский арт-дилер Кенни Шахтер, пишущий для веб-сайта Artnews, признался, что ценнейшее полотно планеты теперь находится на шикарной яхте, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.

С момента рекордной продажи на Christie's в 2017 году картина, на которой изображен Иисус Христос, выходящий из тьмы и благословляющий мир одной рукой, вызвала сомнения в подлинности.

Многие искусствоведы разделились по поводу подлинности картины, выразив сомнения в том, что она была написана итальянским мастером.

Некоторые эксперты склонны считать, что картину мог написать кто-то из учеников да Винчи.

Газета Wall Street Journal впервые сообщила, что полотно в 2017 году приобрел принц Бадр ибн Абдулла по поручению саудовского наследного принца.

Между тем, Эр-Рияд никогда не подтверждал и не опровергал это сообщение.


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