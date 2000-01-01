12.06 03:21 MIGnews.com

Стало известно, где находится ценнейшее полотно планеты

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С момента продажи за 450 миллионов долларов местонахождение картины "Спаситель мира", которая, как говорят, была написана легендарным Леонардо да Винчи, стало одной из величайших загадок в мире искусства.В понедельник лондонский арт-дилер Кенни Шахтер, пишущий для веб-сайта Artnews, признался, что ценнейшее полотно планеты теперь находится на шикарной яхте, принадлежащей наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду ибн Салману.С момента рекордной продажи на Christie's в 2017 году картина, на которой изображен Иисус Христос, выходящий из тьмы и благословляющий мир одной рукой, вызвала сомнения в подлинности.Многие искусствоведы разделились по поводу подлинности картины, выразив сомнения в том, что она была написана итальянским мастером.Некоторые эксперты склонны считать, что картину мог написать кто-то из учеников да Винчи.Газета Wall Street Journal впервые сообщила, что полотно в 2017 году приобрел принц Бадр ибн Абдулла по поручению саудовского наследного принца.Между тем, Эр-Рияд никогда не подтверждал и не опровергал это сообщение.