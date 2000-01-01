Исследование: Хайфский залив стал значительно чище
Благодаря реализации национального плана уровень загрязнения Хайфского залива многими опасными веществами значительно уменьшился, согласно опубликованному в понедельник отчету Министерства охраны окружающей среды.
Но местная группа по наблюдению, известная как "Хайфский центр исследования окружающей среды", опровергла эти выводы, заявив, что отчет, в котором рассматривается реализация плана по улучшению качества воздуха в районе залива в период 2015–2018 годов, "насыщен манипулированной информацией".
Между тем, в докладе подчеркивается, что теперь уровень загрязнения воздуха, включая присутствие в нем канцерогенных веществ, уменьшился на 56%, если сравнивать его с показателями 2014 года.
В частности, окисей азота стало меньше на 26%, вредных частиц – на 13%, а оксидов серы – на 10%.