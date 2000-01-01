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Исследование: Хайфский залив стал значительно чище | Фото:11.06 19:45   MIGnews.com

Исследование: Хайфский залив стал значительно чище

Благодаря реализации национального плана уровень загрязнения Хайфского залива многими опасными веществами значительно уменьшился, согласно опубликованному в понедельник отчету Министерства охраны окружающей среды.

Об этом пишет The Times of Israel.

Но местная группа по наблюдению, известная как "Хайфский центр исследования окружающей среды", опровергла эти выводы, заявив, что отчет, в котором рассматривается реализация плана по улучшению качества воздуха в районе залива в период 2015–2018 годов, "насыщен манипулированной информацией".

Между тем, в докладе подчеркивается, что теперь уровень загрязнения воздуха, включая присутствие в нем канцерогенных веществ, уменьшился на 56%, если сравнивать его с показателями 2014 года.

В частности, окисей азота стало меньше на 26%, вредных частиц – на 13%, а оксидов серы – на 10%.


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