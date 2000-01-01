Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











11.06 22:00   MIGnews.com

Тель-Авив останется без велосипедов напрокат

Тель-Авив готовится завершить свою программу субсидированной краткосрочной аренды велосипедов, в то же время он готов расширить свое и без того серьезное финансовое обязательство по краткосрочной аренде автомобилей.

Tel-O-Fun, служба, управляющая городским парком зелено-белых велосипедов, планирует на этой неделе представить мэру Тель-Авива Рону Хульдаи презентацию электрических велосипедов следующего поколения, оснащенных интеллектуальными батареями.

Компания предъявляет требование на получение от 4 до 5 миллионов шекелей (от 1,1 до 1,4 млн долларов) из городского бюджета, чтобы запустить новую услугу. Но Хульдаи уже намекнул, что контракт с Tel-O-Fun не будет продлен.

Ирония заключается в том, что служба превратила Тель-Авив в двухколесный город. Как объясняет мэр города, много частных предприятий сейчас предоставляют подобную услугу без велосипедных стоек. Многие жители Тель-Авива используют электрические скутеры вместо велосипедов для передвижения по городу. Использование велосипедов Tel-O-Fun резко сократилось.

Но в то же время Тель-Авив отказывается от общественных велосипедов и планирует расширить использование автомобилей, сдаваемых в почасовую аренду, которые предлагаются в рамках программы AutoTel. Управляемая частной компанией Car2Go, AutoTel в настоящее время имеет парк из 260 автомобилей такого же зелено-белого цвета, что и велосипеды.

AutoTel стоит гораздо дороже – 100 миллионов шекелей за первые 10 лет, не считая денег, которые муниципалитет инвестировал в маркетинг-программы, и стоимости 780 парковочных мест по всему городу, зарезервированных для автомобилей.

Критики краткосрочной программы проката автомобилей утверждают, что расходы чрезмерны, и что два других крупных города Израиля, Хайфа и Иерусалим, тратят намного меньше.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:00
Иранская деревня организовала "бомбардировку" Израиля
22:00
Палестинцы проклинают Фридмана
22:00
Габай извинился перед "секс-преступником"
21:35
Пляжи Тель-Авива – одни из самых грязных среди 22 стран
21:08
Выбран консорциум производителей продуктов питания
20:54
Либерман: Только НДИ остановит религиозное засилье
20:51
Тайванец доехал на велосипеде до Иерусалима
20:44
Найдены обломки пропавшего с радаров самолета Ан-32
20:33
Охана: судебной системе не хватает демократии
20:08
"Огненный террор" продолжается: вспыхнули 7 пожаров
19:45
Исследование: Хайфский залив стал значительно чище
19:27
Ушел из жизни звезда шоу "Голос" Алексей Сафиулин
19:05
Интернет-магазин торговал товарами с логотипом Zyklon B
18:51
Премьер встретился с Арноном Бар-Давидом
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus