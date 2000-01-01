11.06 12:21 MIGnews.com

Легкая атлетика

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Легкая атлетика – это вид спорта, который участвует в Олимпийских играх и включает в себя спортивную ходьбу, пробеги, технические виды, беговые виды, многоборья и кроссы. Легкая атлетика считается Королевой спорта, так как в Олимпийских играх легкоатлеты разыгрывают самое большое количество медалей. Спортсмены могут заниматься как одним, так и несколькими видами атлетики. Для занятий легкой атлетикой нужно много сил и хорошая выносливость. Обычно спортсмены в небольших дозах принимают стероиды. Самый подходящий для легкой атлетики и популярный стероид – станозалол (стромбафорт). Купить станозалол в Украине можно тут.История.Легкая атлетика – один из самых древних видов спорта. В Древней Греции всю физическую культуру делили на тяжелую – упражнения, которые развивают силу и легкую атлетику – упражнения, развивающие выносливость, ловкость в действиях.В 1837 году состоялся первый марафон по бегу на 2 км в Великобритании. Этот год принято считать началом современной атлетики. В дальнейшем стали появляться клубы и ассоциации, пропагандирующие занятия легкой атлетикой.Самое бурное развитие и популярность легкая атлетика приобрела благодаря Олимпийским играм.Правила соревнований по легкой атлетике.Победителем соревнований в легкой атлетике становится атлет или команда, которые показали наилучший результат в финальном забеге или в финальных попытках технических дисциплин в рамках правил.Виды.1. Спортивная ходьба. Эта дисциплина отличается тем, что у легкоатлета постоянно должна быть хотя бы одна нога на земле. Состязания проводятся на дорожке.2. Бег. Этот вид легкой атлетики самый старый и наиболее разнообразный:- На короткие дистанции – от 30 до 400 м.- На средние дистанции – от 800 до 3000 м.- На длинные дистанции – до 42 195 м.- С препятствиями – 2 км в манеже и 3 на стадионе.- С барьерами.- Эстафетный.3. Прыжки. Делятся на вертикальные – в высоту, с шестом и горизонтальные – в длину, тройной.4. Метание. Перемещение снаряда на приличное расстояние требует огромных усилий. Метают: гранату весом 500-700 г., мяч –160 г, ядро – от 4 до 7 кг, молота такого же веса, диска – 1-2 кг и копья – около 700 г.5. Многоборье. Состязания в нескольких дисциплинах одного, а, может быть, и разных видов спорта.Легкоатлеты тренируются каждый день и тратят тысячи калорий. Чтобы спортсменам постоянно быть в хорошей физической форме, необходимо правильно и сбалансировано питаться. Основные принципы питания атлетов: большое количество жидкости и углеводов, достаточное количество белков и жиров. Многие спортсмены предпочитают добавлять к своему рациону стромбафорт (станозалол), который увеличивает энергию, выносливость и уменьшает аппетит после тренировок. Купить стромбафорт можно по ссылке https://www.hulk.in.ua/c27-stanozolol/Чем полезна легкая атлетика?Данный вид спорта развивает: скорость, выносливость, гибкость и силу. Во время занятий у спортсменов формируются навыки рационального выполнения сложных упражнений, экономичного передвижения с высокой скоростью и координации тела и движений.Легкой атлетикой занимаются как любители, так и профессиональные спортсмены. И тем и другим необходимо соблюдать режим дня, тренировок и питания. Спортсменам-легкоатлетам необходимо иметь определенный процент жира и поддерживать его постоянно в допустимых рамках. Стромбафорт поможет даже на диете поддерживать энергию для тренировок и будет провоцировать сжигание жира. Купить стромбафорт в Украине можно на простом информационном сайте.Спорт – это жизнь, а легкая атлетика – это энергия и драйв!