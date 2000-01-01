Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Музыка в школьном туалете поможет стеснительным детям | Фото: Thinkstock12.06 03:23   MIGnews.com

Музыка в школьном туалете поможет стеснительным детям

Местный совет шведского города Тингсрюд рассматривает возможность проигрывания музыки в школьных туалетах, чтобы заглушить естественные телесные звуки и помочь стеснительным детям справлять нужду.

Как объясняет член местного совета Сесилия Като, многие дети по этой причине целый школьный день сдерживают себя и не ходят в туалет.

Като выдвинула это предложение на рассмотрение местного совета города.

Шведская радиовещательная корпорация SVT опросила в связи с этим ряд учеников, которые подтвердили, что переживают по поводу того, что кто-то услышит их звуки в туалете.

Один школьник отметил, что музыка в туалете пойдет на пользу и окружающей среде, так как поможет снизить расход воды или туалетной бумаги, поскольку многие часто пытаются заглушить смущающие звуки тем, что открывают кран или шуршат туалетной бумагой.

Сесилию Като на эту идею вдохновила открывшаяся недавно в Тингсрюде музыкальная школа, где в каждом туалете играется музыка.

Теперь дело за местным советом города, который должен провести голосование по этому предложению, передает Би Би Си.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:25
Россия и Китай вместе расширяют ШОС
02:24
Алкоголь может стать причиной кожных дефектов
01:24
Мэй встретится с лидером лидером ирландских демократов
23:19
Дутерте "не знал" о помощи со стороны США его войскам
22:11
Ключевые министры Британии сохранили свои посты
21:55
США: 8 террористов убито в результате удара по Аш-Шабаб
21:26
Парламентские выборы во Франции. Лидирует партия Макрона
20:52
Иерусалим: еврея, избитого христианами арестовала полиция
20:11
Офис Терезы Мэй опроверг перенос визита Трампа
19:40
Араб напал на солдат МАГАВа
19:28
Глава МИД Катара о панике населения в первые часы эмбарго
18:53
Лондон: опубликованы фото фейковых поясов смертников
18:22
США нанесли авиаудар по позиции "Аш-Шабаб" в Сомали
17:00
Бойца, не стрелявшего в террористку, прогнали из Маглан
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus