12.06 03:23 MIGnews.com

Музыка в школьном туалете поможет стеснительным детям

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Местный совет шведского города Тингсрюд рассматривает возможность проигрывания музыки в школьных туалетах, чтобы заглушить естественные телесные звуки и помочь стеснительным детям справлять нужду.Как объясняет член местного совета Сесилия Като, многие дети по этой причине целый школьный день сдерживают себя и не ходят в туалет.Като выдвинула это предложение на рассмотрение местного совета города.Шведская радиовещательная корпорация SVT опросила в связи с этим ряд учеников, которые подтвердили, что переживают по поводу того, что кто-то услышит их звуки в туалете.Один школьник отметил, что музыка в туалете пойдет на пользу и окружающей среде, так как поможет снизить расход воды или туалетной бумаги, поскольку многие часто пытаются заглушить смущающие звуки тем, что открывают кран или шуршат туалетной бумагой.Сесилию Като на эту идею вдохновила открывшаяся недавно в Тингсрюде музыкальная школа, где в каждом туалете играется музыка.Теперь дело за местным советом города, который должен провести голосование по этому предложению, передает Би Би Си.