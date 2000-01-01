Британка связала свое 100-летие с пивом Guinness

Жительница города Плимут, Англия, которая недавно отметила свой 100-летний юбилей, утверждает, что секрет ее долголетия заключается в регулярном употреблении ирландского пива Гиннес. Она отметила, что ежедневно выпивала по бокалу темного пива в течение последних 70 лет.
Неттинг заявила, что решила включить в свой рацион популярный алкогольный напиток после того, как узнала о высоком содержании железа в темном пиве.
Она пьет Гиннес каждый день. Она уверена, что живет так долго благодаря железу, которое содержится в темном пиве, пишет Independent.
Тэмми добавила, что употреблять Гиннес Дорис начала после войны:
После войны началась крупная маркетинговая кампания Guinness. Пей Guinness - насыщай организм железом. Дорис поверила в это, и с тех пор выпивала по бокалу темного пива ежедневно. Она пьет его и сегодня.