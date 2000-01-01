Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Британка связала свое 100-летие с пивом Guinness 12.05 09:10   MIGnews.com

Британка связала свое 100-летие с пивом Guinness

Жительница города Плимут, Англия, которая недавно отметила свой 100-летний юбилей, утверждает, что секрет ее долголетия заключается в регулярном употреблении ирландского пива Гиннес. Она отметила, что ежедневно выпивала по бокалу темного пива в течение последних 70 лет.

Неттинг заявила, что решила включить в свой рацион популярный алкогольный напиток после того, как узнала о высоком содержании железа в темном пиве.

Она пьет Гиннес каждый день. Она уверена, что живет так долго благодаря железу, которое содержится в темном пиве, пишет Independent.

Тэмми добавила, что употреблять Гиннес Дорис начала после войны:

После войны началась крупная маркетинговая кампания Guinness. Пей Guinness - насыщай организм железом. Дорис поверила в это, и с тех пор выпивала по бокалу темного пива ежедневно. Она пьет его и сегодня.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:13
Трамп и Ким Чен Ын объявят об окончании войны
09:49
Фридман:Трамп записал поздравление к открытию посольства
09:14
Выборы в Ираке станут референдумом в поддержку Абади
08:44
Кубинский лидер осудил США за перенос посольства
08:11
США осудили Иран за "безрассудные действия" против Израиля
07:54
Исследование: Большинство евреев были убиты по вине поляков
07:06
Начальник инспекций МАГАТЭ подал в отставку
06:52
Мадрид инициирует запрет на сдачу квартир туристам
05:43
ЕС может привлечь Швейцарию и США к PESCO
04:33
В Египте судили 4-летнего мальчика за домогательство
03:18
Человекоподобный робот научился бегать
02:11
В Австралии расследуют самое кровавое убийство за 22 года
01:13
Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма
00:35
В США охрана отняла у контрабандистов 6 тонн кокаина
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus