Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com









Букмекеры `лишили` Нетту Барзилай победы на Евровидении 11.05 17:55   MIGnews.com

Букмекеры Евровидения "разлюбили" Нетту Барзилай

По итогам двух полуфиналов Евровидения, прошедших 8 и 10 мая, представительница Израиля Нетта Барзилай, которая долгое время оставалась фаворитом конкурса песни, по мнению букмекеров, займет второе место.

Согласно анализу большинства букмекерских контор, который провел портал фанатов Евровидения eurovisionworld.com, до первой генеральной репетиции финала первое место занимает представительница Кипра – гречанка албанского происхождения Елени Фурейра с танцевальной композицией Fuego.

За ней следует израильтянка. Тройку фаворитов замыкает французский дуэт Madame Monsieur с песней Mercy, вдохновленной тяжбами, которые вынуждены переносить сирийские беженцы.

Напомним, что помимо Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, являющихся основными спонсорами Европейского вещательного союза, и страны-хозяйки Евровидения в этом году Португалии, в финале также сойдутся Австрия, Эстония, Литва, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия, Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:42
Выход США не отменяет ядерную сделку с Ираном
17:47
Избран глава "Грузинской мечты"
17:34
Либерман: это не конец наших проблем
16:59
Евросоюз и Британия поддерживали право Израиля на самозащиту
16:45
ЕС не должен плясать под дудку США, а торговать с Ираном
16:32
Трамп выступит на открытии посольства США в Иерусалиме
15:58
Нетаниягу мог стать жертвой теракта в Москве
14:56
Видео: французская семья чудом спаслась от стаи гепардов  
14:43
СМИ: Россия предупреждала Иран о последствиях атаки в Сирии
14:23
Запущенный израильтянами змей стал причиной пожара в кибуце
13:34
Либерман – Сирии: вышвырните иранцев из страны
12:56
Палестинцы сообщили о раненых на границе с Газой
12:37
Иран: Израиль поддерживает террористов в Сирии
11:25
Турция арестовала 150 военных по подозрению в членстве FETO
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus