11.05 17:55 MIGnews.com

Букмекеры Евровидения "разлюбили" Нетту Барзилай

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По итогам двух полуфиналов Евровидения, прошедших 8 и 10 мая, представительница Израиля Нетта Барзилай, которая долгое время оставалась фаворитом конкурса песни, по мнению букмекеров, займет второе место.Согласно анализу большинства букмекерских контор, который провел портал фанатов Евровидения eurovisionworld.com, до первой генеральной репетиции финала первое место занимает представительница Кипра – гречанка албанского происхождения Елени Фурейра с танцевальной композицией Fuego.За ней следует израильтянка. Тройку фаворитов замыкает французский дуэт Madame Monsieur с песней Mercy, вдохновленной тяжбами, которые вынуждены переносить сирийские беженцы.Напомним, что помимо Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, являющихся основными спонсорами Европейского вещательного союза, и страны-хозяйки Евровидения в этом году Португалии, в финале также сойдутся Австрия, Эстония, Литва, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия, Ирландия, Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Нидерланды.