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Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма 12.05 01:13   MIGnews.com

Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма

Голливудский актер Джонни Депп, охранники которого недавно подали на него в суд, сейчас оказался в центре очередного скандала.

Так, на днях Джонни спровоцировал драку на съемочной площадке. Неприятный инцидент произошел на съемках фильма LAbyrinth, где актер играет роль детектива лос-анджелесской полиции.

Актер набросился с кулаками на ассистента режиссера по локациям на улице в центре Лос-Анджелеса, где команда фильма работала над очередной сценой.

В течение всего съемочного дня 54-летняя звезда "Пиратов карибского моря" курил и употреблял алкоголь, а затем взял на себя функции режиссера и продлил забронированное на площадке время.

После того, как ассистент заявил режиссеру Брэду Фурману, что пора завершать процесс, и обратился к Деппу с такой же просьбой, Джонни разозлился начал кричать и даже пытался ударить менеджера под ребра, информирует ТСН.

"Кто ты такой? Как ты смеешь? Я дам тебе 100 тысяч, чтобы ты ударил меня!", - кричал Депп.

Тем временем событие на съемочной площадке прокомментировал режиссер ленты Брэд Фурман. Как он отметил, СМИ раздули значимость этого конфликта, но Джонни Депп относится ко всем членам команды с уважением.

"Кино - это стресс, а значение всяких мелочей преувеличено. Все мы любим истории, но здесь никаких историй не кроется", - отметил Фурман.
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