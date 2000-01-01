Пьяный Джонни Депп пытался устроить драку на сьемках фильма
Голливудский актер Джонни Депп, охранники которого недавно подали на него в суд, сейчас оказался в центре очередного скандала.
Так, на днях Джонни спровоцировал драку на съемочной площадке. Неприятный инцидент произошел на съемках фильма LAbyrinth, где актер играет роль детектива лос-анджелесской полиции.
Актер набросился с кулаками на ассистента режиссера по локациям на улице в центре Лос-Анджелеса, где команда фильма работала над очередной сценой.
В течение всего съемочного дня 54-летняя звезда "Пиратов карибского моря" курил и употреблял алкоголь, а затем взял на себя функции режиссера и продлил забронированное на площадке время.
После того, как ассистент заявил режиссеру Брэду Фурману, что пора завершать процесс, и обратился к Деппу с такой же просьбой, Джонни разозлился начал кричать и даже пытался ударить менеджера под ребра, информирует ТСН.
"Кто ты такой? Как ты смеешь? Я дам тебе 100 тысяч, чтобы ты ударил меня!", - кричал Депп.
Тем временем событие на съемочной площадке прокомментировал режиссер ленты Брэд Фурман. Как он отметил, СМИ раздули значимость этого конфликта, но Джонни Депп относится ко всем членам команды с уважением.
"Кино - это стресс, а значение всяких мелочей преувеличено. Все мы любим истории, но здесь никаких историй не кроется", - отметил Фурман.