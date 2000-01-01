11.05 22:11 MIGnews.com

Жена Вайнштейна не подозревала о его домогательствах

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Модельер Джорджина Чапман, супруга голливудского режиссера Харви Вайнштейна ничего не подозревала о непристойном поведении своего мужа. Об этом жена скандального режиссера, которого обвиняют в домогательствах, заявила в интервью изданию Vogue.На вопрос корреспондента о том, подозревала ли она о том, в чем обвиняют Вайнштейна, Чапман заявила: "Совершенно не подозревала".Когда вокруг ее мужа разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной."Частично я была ужасно наивной", - призналась супруга скандально известного кинопродюсера.По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома."Я думала: "Кто я такая, чтобы разгуливать как ни в чем не бывало, когда вокруг такое происходит?" Рана еще не зажила. Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха", - цитирует Би Би Си слова модельера.В 2017 году более 20 актрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна, имевших место в прошлом.В их числе оказались Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз Макгоуэн. Последняя также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.Полиции США и Великобритании ведут расследование по поводу этих обвинений.Сам продюсер отверг обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.