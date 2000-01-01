12.05 03:28 MIGnews.com

Пешие прогулки - один из лучших способов сбросить вес

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Одним из лучших способов сбросить несколько лишних килограммов и улучшить физическую форму являются аэробные нагрузки, считают медики.Врачи считают пешие прогулки - один из лучших способов улучшить свою физическую форму. Известно, что аэробные нагрузки полезны для здоровья, они развивают дыхательную, сердечно-сосудистую системы, улучшают способность организма усваивать кислород, ускоряют и налаживают обмен веществ. Пешие прогулки не требуют специального места для занятий или тренажеров, впрочем, специально отведенного времени тоже.Как один из вариантов увеличить физическую активность - добираться на работу пешком, а в том случае, если место работы слишком далеко от дома, то можно выйти на пару остановок раньше. Также очень эффективно полностью или частично отказаться от лифта: подъемы и спуски по лестнице - одно из наиболее энергоемких упражнений, эффективное для ягодиц и бедер. Заниматься такой физкультурой можно даже во время шопинга, добираясь от магазина к магазину пешком.Экскурсии в незнакомых городах также дают хорошую возможность совместить приятное с полезным.