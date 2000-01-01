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Берлин. Стриптизерши избили каблуками пенсионера-буяна | Фото: Thinkstock12.05 02:50   MIGnews.com

Берлин. Стриптизерши избили каблуками пенсионера-буяна

Полиция немецкой столицы была вынуждена вмешаться в инцидент, произошедший в одном из стриптиз-клубов в районе Кройцберг. Как сообщает издание Berliner Morgenpost, ранее 64-летнему смутьяну в судебном порядке запретили посещать это увеселительное заведение.

Мужчина позвонил в дверь, а после того, как сотрудницы заведения открыли заслонку, он распылил перцовый спрей и прорвался в помещение. Впрочем, работницы заведения не растерялись и начали бить нападавшего своей обувью на каблуках. В результате престарелый "любитель прекрасного" получил рваную рану головы и был госпитализирован.

Также медицинская помощь понадобилась 7 работницам заведения, которые получили раздражение глаз, у одной из них также ссадины. Кроме того, лечить раздражение пришлось и полицейским, которые прибыли на вызов.
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