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eurovision.tv 11.05 10:16   MIGnews.com

Букмекеры назвали претендента на победу на Евровидении

Букмекеры считают итальянца Франческо Габбиани наиболее вероятным победителем музыкального конкурса "Евровидение-2017", которое в этом году проходит в столице Украины — Киеве.

Средний коэффициент на победу итальянского исполнителя составляет 1,8, на втором месте расположился Сальвадор Собраль из Португалии, а замыкает тройку лидеров родившийся в России Кристиан Костов — он представляет Болгарию.

По итогам первого полуфинала в финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии.

Второй полуфинал пройдет 11 мая. К участию в нем готовятся исполнители из Венгрии, Румынии, Болгарии, Литвы, Македонии, Хорватии, Белоруссии, Сербии, Эстонии, Мальты, Австрии, Ирландии, Швейцарии, Дании, Израиля, Нидерландов, Норвегии и Сан-Марино.

Финальное состязание участников конкурса состоится 13 мая.

Напомним, в этом году участие в "Евровидении" не принимает российская участница Юлия Самойлова. Она должна была выступать во втором полуфинале конкурса, однако Киев запретил певице въезд в страну в связи с ее выступлениями в Крыму. От предложения заменить участника российская сторона отказалась. Позже Первый канал объявил о том, что не будет транслировать "Евровидение-2017" в России.
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