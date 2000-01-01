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Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада | Фото: Joella Marano/Flickr11.04 21:43   MIGnews.com

Саша Барон Коэн сыграет легенду Моссада

Прославившийся роль Бората в одноименной комедии британский актер Саша Барон Коэн сыграет своего однофамильца – известного израильского шпиона Эли Коэна в новом мини-сериале американского стримингового сервиса Netflix. Сценаристом и режиссером байопика выступил Гидеон Рафф.

В прошлом году Рафф подписал с Netflix контракт на создание мини-сериала, в который войдут не менее шести серий. Об участии в проекте Барона Коэна стало известно в среду, 11 апреля. Для него это станет достаточно необычной сменой амплуа после участия в таких комедиях, как "Борат", "Бруно", "Диктатор" и "Братья из Гримсби", где он играл нелепых и глуповатых персонажей.

Эли Коэн вошел в историю Израиля как один из самых известных шпионов. Родился он в Египте, но в 50-ых годах репатриировался в Израиль и вскоре был нанят на работу в "Моссад". Под прикрытием проживающего в Аргентине сирийца он попал в Дамаск и быстро вошел в доверие к высокопоставленным чиновникам.

В течение 4 лет он передавал Еврейскому государству сверхсекретные данные, однако после того, как в 1965 году его раскрыли, Коэн был арестован, осужден и казнен на главной площади Дамаска.
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