11.04 20:00 MIGnews.com

Отца певца Эяля Голана арестовали за поцелуй в щеку

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Сотрудники правоохранительных служб Израиля арестовали отца популярного израильского певца Эяля Голана по подозрению в совершении неприличного акта в отношении молодой израильтянки.В прошлом 67-летний Дани Битон, заключив сделку с правосудием, уже отсидел два года за решеткой за секс с несовершеннолетними проститутками, препятствование правосудию и уничтожение доказательств.Утром в среду, 11 апреля, он оказался в зале судебных заседаний Хадеры, где его содержание продлили до вечера. Позже его было решено поместить под домашний арест на 5 дней.Как подозревает полиция, Битон отправился из Ор Акивы на встречу со своей знакомой в Петах-Тикве. При встрече он против ее воли поцеловал ее щеку и лоб. Когда именно произошел инцидент, неясно, однако заявление в полицию "потерпевшая" подала в конце прошлого месяца.Битон все обвинения отрицает. Его адвокат Нир Зано настаивает на отсутствии какого-либо прецедента для задержания, поскольку поцеловать в щеку женщину, которая дала тебе свой номер, не является преступлением.