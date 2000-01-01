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Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой | Фото: Randy Y./Flickr11.04 19:44   MIGnews.com

Евреи до сих пор не оправились после Второй мировой

На сегодняшний день в мире проживает меньше евреев, чем до Второй мировой войны, сообщили в Центральном бюро статистики Израиля в среду, 11 апреля – накануне ежегодного Дня памяти жертв Холокоста, Йом ха-Шоа.

По данным переписи населения за 2016 год, в мире живут порядка 14,5 млн. евреев, тогда как в 1939 году, когда началась Вторая мировая война, их численность составляла 16,6 млн.

Так, почти половина евреев мира – 6,44 млн. – живет в Израиле. На втором месте – Соединенные Штаты, где проживают 5,7 млн. евреев. Еще около полумиллиона живут во Франции, еще 390 тыс. – в Канаде и 290 тыс. – в Великобритании.

Согласно демографическим данным Института современного иудаизма им. Хармана, который предоставил данные израильскому Центрстату, еврейские общины Аргентины, России, Германии и Австралии также насчитывают более 100 тыс. человек.

В рамках исследования Центральное бюро статистики учитывало людей, определяющих себя как евреи, либо лиц еврейского происхождения без какого-либо религиозного или этнического самоопределения.
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