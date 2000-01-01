ПМЖ на Кипре при покупке недвижимости

Кипр, входящий в Евросоюз, представляет собой достаточно востребованное место среди желающих получить ПМЖ. Тем более что действующие в настоящее время программы позволяют оформить этот статус всего за несколько месяцев и без каких-либо особых сложностей.
Причины популярности
Первое и самое сильное преимущество перед многими другими странами Евросоюза, в отличие, например, от Испании, Болгарии или Греции, в том, что на Кипре ПМЖ можно получить сразу. В то время как в большинстве стран, купив недвижимость, можно претендовать только на временный вид на жительство, который понадобится неоднократно продлевать в течение 5 лет. И только после этого срока можно попробовать получить ПМЖ.
На Кипре отличный климат, потрясающее бирюзовое море. Официальный язык острова – английский, самый популярный язык мира на сегодня. Республика Кипр ежегодно привлекает миллионы туристов, что открывает возможности для бизнеса. Кроме того, это государство с самыми низкими в Евросоюзе корпоративными налогами (налог на прибыль 12,5 %).
Личное налогообложение также может быть оптимизировано и, если доход получен из источников, находящихся вне Кипра, сведено к нулю (статус не домицилированного резидента). Уже после 60 дней проживания на острове можно получить статус налогового резидента. Кроме того, Кипр и Россия имеют соглашение об избегании двойного налогообложения.
ПМЖ на Кипре, полученный на основании покупки недвижимости, не дает право на работу по найму, но зато не препятствует открытию собственных компаний.
Как получить ПМЖ на Кипре?
Купив на острове недвижимость на сумму от 300 тыс. евро, уже через 2-3 месяца вы получите статус ПМЖ. Никаких временных проволочек и юридических сложностей, достаточно лишь соответствовать нескольким критериям:
- быть собственником недвижимости стоимостью от 300 тыс. евро;
- иметь депозит в банке Кипра на сумму не менее 30 тыс. евро (депозит должен сохраняться на счету в течение 3 лет);
- иметь ежегодный доход не менее 30 тыс. евро (на супруга и супругу) и по 5 тыс. евро дополнительно (на каждого иждивенца).
При этом в заявление на получение ПМЖ основной заявитель может включить супругу/супруга, а также детей до 25 лет. Единственный нюанс, дети 18-25 лет должны быть студентами или необходимо подтвердить то, что они находятся на иждивении родителей.
Собственность необходимо будет сохранять столько времени, сколько вам необходим ПМЖ на Кипре. В противном случае иммиграционное разрешение может быть аннулировано. По закону для сохранения этого статуса необходимо каждые два года проводить на Кипре минимум 1 день. Впрочем, это не очень затруднительно, поскольку Кипр – превосходный, комфортабельный курорт.
Юридические услуги
Рассказывает основатель иммиграционной компании «Элма Глобал» Олег Лемешко: «Компания «Элма Глобал» представляет интересы клиентов, заинтересованных в различных программах инвестиционной иммиграции, с 2009 года. За это время сотни семей с нашей помощью получили ВНЖ, ПМЖ и второе гражданство в разных странах и по различным государственным программам. Мы имели дело с абсолютно разными ситуациями и теперь в арсенале агентства есть отработанные схемы действий для совершенно разных случаев.
Что касается Кипра, то здесь мы сотрудничаем со старейшим адвокатским бюро, базирующимся в Никосии. Это обеспечивает абсолютную чистоту и надежность всех юридических процессов, позволяет избежать подводных камней. В том числе это касается и ситуации с подбором недвижимости. Важно, чтобы приобретаемый объект был ликвидным, а сделка была юридически чистой. Поскольку мы не сотрудничаем с каким-то одним застройщиком, то и выбор объектов достаточно широк, и всегда можно найти более выгодный вариант по цене.
Кипр – популярное место не только с точки зрения получения ПМЖ, но и второго гражданства через инвестиции. Такой вариант требует вложений от 2 млн. евро, но зато дает возможность всего за 6 месяцев получить паспорт европейского государства со всеми вытекающими преимуществами. Свободой передвижения по миру, возможностью работать, жить, учиться, вести бизнес в странах Евросоюза, а также в Великобритании. Мы проведём всю процедуру от А до Я, от момента сбора и оформления соответствующих документов до получения ПМЖ на Кипре. Стоимость юридических услуг уточняйте дополнительно в наших офисах в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.»
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