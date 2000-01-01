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Мебель AMF для комфорта любого помещения 11.04 18:15   MIGnews.com

Мебель AMF для комфорта любого помещения

Мебель - неотъемлемая составляющая помещения любого назначения. Функциональные мебельные конструкции разного типа могут сделать внутреннее пространство не только удобным, но и красивым. Выбирая подходящие варианты изделий, клиенты все чаще стараются приобрести модели, обладающие отменными показателями качества, экологичности, эстетичности и надежности, но при этом имеющие доступную стоимость. Как нельзя лучше перечисленным требованиям соответствует мебель компании AMF.

О производителе

AMF - это украинский производитель мебели, работа которого построена на плотном сотрудничестве семи предприятий, которые имеют производственные мощности и выпускающие мебель и комплектующие для нее не только на территории Украины, но также в Китае и РФ. Дистрибьюторские центры компании успешно работают в 36 странах мира, благодаря чему предприятие подтверждает безупречную репутацию производителя международного масштаба.

Все выпускаемые мебельные изделия AMF дополняются сертификатом качества СНГ - (СТ-1) и европейским - Сertificate of Original (FORM-A).

Что предлагает AMF

Продукция AMF - это мебель, предназначенная для решения полного спектра бытовых, учебных, рабочих, общественных и прочих нужд. Здесь можно найти и приобрести:

• полный спектр мебельных комплектов для кафе;
• офисные варианты изделий для кабинета руководителя, менеджера, а также для зоны посетителей и конференцзала;
• комплекты для всех помещений жилого типа;
• предметы мебели для учебных заведений (учительские, учебные аудитории, кабинет директора и так далее).

Перечисленные выше варианты изделий являются типовыми. Однако, дополняя изделия различными вариантами комплектующих, можно создать подходящий вариант изделия, который лучшим образом впишется в имеющийся интерьер.

Почему именно AMF?
1. Доступные цены. Поскольку мощности предприятия размещены на территории Украины, стоимость изделий будет в разы ниже, чем у зарубежных аналогов. При этом качество товаров будет высоким.
2. Стильный вид. Сотрудники компании постоянно следят за мировыми мебельными тенденциями и стараются, чтобы созданные ими модели максимально соответствовали современным требованиям к комфорту и красоте.
3. Богатство ассортимента. В каталоге производителя можно найти изделия разного типа и назначения. Поэтому отсюда сложной уйти, не совершив покупки.

Ознакомиться с полным перечнем продукции и ценовыми предложениями можно, связавшись с представителем компании или, просмотрев каталог производителя.
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