12.04 04:26 MIGnews.com

Молодая девушка изнасиловала, ограбила таксиста и сбежала

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23-летняя Бриттани Картер жительница американского города Финдли, штат Огайо, была обвинена в изнасиловании и ограблении таксиста. По данным местной полиции, Картер вместе с двумя своими подельниками села в такси, где и произошло нападение на 29-летнего водителя.Картер вступила в сексуальную связь с потерпевшим, которому ее приятели угрожали ножами и удерживали. После этого троица украла у таксиста $32 наличными и сбежала.Картер удалось задержать и она находится под арестом, залог за ее освобождение до суда составил $60 000. Оба ее сообщника до сих пор находятся в бегах.Полиция до сих пор не может понять мотивов столь странного преступления.