11.04 21:56 MIGnews.com

Американца оштрафовали за выгул питона без поводка

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Власти американского городка Сиу-Фоллс, штат Южная Дакота, оштрафовали некоего Джерри Кимбелла за то, что он выгуливал питомца без поводка. Все бы ничего, но вот на прогулку не с собакой и не котом, а с настоящим двухметровым королевским питоном.Во время прогулки в местном Фоллс-парке 1 апреля к Джерри подошел сотрудник службы по контролю за животными и попросил "подвязать змею веревкой". Хозяин подумал, что его хотят разыграть в День дураков, но, спустя некоторое время, когда он уже забыл о "шутке" к нему по почте пришел штраф в размере 190 долларов "за выгул домашних животных без поводка".И лишь позже выяснилось, что внезапное появление питона возмутило одного из посетителей парка, который попросил инспектора проверить законность действий его хозяина.Впрочем в службе по контролю за животными раздувательством заниматься не стали, заявив лишь, что под действие местного законодательства попадают все без исключения домашние питомцы. К тому же змею можно выводить на улицу в специальном контейнере.