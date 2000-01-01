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На Тайване запретили есть кошек и собак | Фото: Thinkstock12.04 00:25   MIGnews.com

На Тайване запретили есть кошек и собак

Тайваньские власти внесли поправку в закон, которая запрещает убивать кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу человеком.

Кроме того, как передает "Политика Сегодня", согласно внесенным изменениям в законе, лица, которые умышленно наносят вред животным, могут быть осуждены на срок до двух лет и им может быть назначен штраф от 200 тысяч новых тайваньских долларов (примерно 6,5 тысяч долларов США) до 2 миллионов новых тайваньских долларов.

Эти меры распространяются также на нарушителей, которые убивают кошек, собак или иных животных, находящихся под защитой местного законодательства.

Владельцам мотоциклов и других транспортных средств запрещено перевозить животных, привязанных к транспортному средству.

За нарушение данного пункта также предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов.
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