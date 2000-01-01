На Тайване запретили есть кошек и собак

Тайваньские власти внесли поправку в закон, которая запрещает убивать кошек и собак с целью употребления их мяса в пищу человеком.
Кроме того, как передает "Политика Сегодня", согласно внесенным изменениям в законе, лица, которые умышленно наносят вред животным, могут быть осуждены на срок до двух лет и им может быть назначен штраф от 200 тысяч новых тайваньских долларов (примерно 6,5 тысяч долларов США) до 2 миллионов новых тайваньских долларов.
Эти меры распространяются также на нарушителей, которые убивают кошек, собак или иных животных, находящихся под защитой местного законодательства.
Владельцам мотоциклов и других транспортных средств запрещено перевозить животных, привязанных к транспортному средству.
За нарушение данного пункта также предусмотрен штраф до 15 тысяч новых тайваньских долларов.