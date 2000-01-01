58-летняя Мадонна показала фото без макияжа

Американская певица Мадонна удивила поклонников, опубликовав в своем микроблоге селфи без макияжа.
Правда, не накрашенное лицо знаменитости снято сверху, к тому же на него падают солнечные лучи, поэтому рассмотреть в деталях естественную внешность поп-звезды проблематично.
Мнения подписчиков 58-летней артистки по поводу внешности Мадонны без декоративной косметики разделились: многие написали, что исполнительница выглядит очень мило, а другие прокомментировали, что ей не стоит шокировать публику своим естественным лицом.