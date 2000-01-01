12.03 04:34 MIGnews.com
Евгения Миронова наградили кинопремией Чарли Чаплина
Художественного руководителя Театра наций, народного артиста Российской Федерации Евгения Миронова наградили премией Чарли Чаплина за выдающийся вклад в киноискусство.
Награду вручила в Москве внучка Чарли Чаплина, актриса и модель Кира Чаплин. Об этом сообщает ТАСС
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Среди лауреатов престижной кинопремии есть такие выдающиеся актеры и режиссеры как: Федерико Феллини, Элизабет Тейлор, Одри Хепберн, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Фрэнсис Форд Коппола, Катрин Денев и Мерил Стрип.
Первым премию в 1972 году получил сам Чарли Чаплин.
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