12.03 00:05 MIGnews.com

Билли Айлиш разделась на концерте в знак протеста

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Билли Айлиш, которую с самого начала карьеры критикуют за её стиль в одежде и нежелание показывать тело, ответила на все эти претензии во время своего концерта.Королева последнего "Грэмми", которая все время появляется на публике в мешковатой одежде, впервые разделась на сцене во время концерта в Майами.Выступление началось с ролика-манифеста, обращенного к хейтерам, которые все время диктуют, как она должна выглядеть.