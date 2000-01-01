11.03 22:23 MIGnews.com

Чарли Шина обвинили в изнасиловании подростка

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В Лос-Анджелесе состоялась премьера документальной картины "Моя правда: Изнасилование двух Кори", в которой заявляется, что в 1986 году во время съемок фильма "Лукас" 19-летний Чарли Шин изнасиловал своего партнера по фильму 13-летнего Кори Хэйма."Не подумайте, что он говорил об этом вскользь. Вот произошло со мной такое - и все. Он мне рассказал в деталях, что с ним случилось. Он говорил: Чарли нагнул меня на съемочной площадке, смазал кондитерским жиром и изнасиловал, любой проходящий мимо мог это увидеть", - заявил в фильме актер Кори Фельдман.Также озвученную Фельдманом версию подтвердила и бывшая жена Хэйма Сьюзи Спрэг."Он мне рассказывал, что его изнасиловали на съемках "Лукаса", когда он был еще ребенком. Он говорил, что это был коллега по съемкам, что это был Чарли Шин", - сказала она.Чарли Шин опровергает все предъявленные ему в фильме обвинения."Эти больные, извращенные и странные обвинения в мой адрес никогда раньше не выдвигались", - заявил он, а также посоветовал всем, кто хочет установить истину, присмотреться внимательней к создателю фильма, а также прислушаться к словам матери Кори Хэйма.Мать Кори Хэйма, умершего в 2010 году, Джуди Хэйм заявила, что ее сын действительно подвергался сексуальному насилию, однако со стороны не Шина, а другого актера Доминика Брашиа, тоже уже покойного.