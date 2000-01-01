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Вайнштейн угодил на 23 года за решетку | Фото:11.03 17:33   MIGnews.com

Вайнштейн угодил за решетку на 23 года

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн приговорен к 23 годам лишения свободы за изнасилование.

Соответствующее решение суд принял 11 марта.

Судья Джеймс Берк проигнорировал просьбы защиты Вайнштейна о предоставлении их клиенту от пяти лет за решеткой.

Более 80 женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах. С этого началось международное движение #MeToo. Скандал превратил влиятельного кинопродюсера в изгоя.

67-летний кинопродюсер громко заявил о себе в 90-е, когда его кинокомпания Miramax вихрем ворвалась в Голливуд и поставила под вопрос доминирование крупных студий.

В феврале суд присяжных признал продюсера виновным по двум из пяти пунктов обвинения. В частности, Вайнштейна признали виновным в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году.


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