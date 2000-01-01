Как получить статус для пожилых родителей в Израиле
Как часто мы даже не пробуем сделать что-то важное для нас и наших близких лишь потому, что слышали, что это невозможно? И стоит ли прислушиваться к мнению окружающих, когда можно обратиться к специалисту и узнать все из первоисточника?
Вот одна из подобных ситуаций: у вас за пределами Израиля живет пожилой отец или мать нееврейского происхождения. Вы хотели бы перевезти его\ее к себе, чтобы иметь возможность заботиться о нем\ней и дать достойно встретить старость. Однако, ваши знакомые утверждают: мы пробовали привезти сюда маму\папу мужа\жены, но нам отказали, поскольку те не являются евреями и не могут репатриироваться в рамках Закона о возвращении.
Все это так, но, оказывается, можно урегулировать пребывание в стране родителей-неевреев в соответствии с другим законом - Законом о въезде в Израиль от 1952 года. Согласно этому закону, всякий, не являющийся гражданином Израиля, может въехать в Израиль и жить в нем в соответствии с визой, выданной министром внутренних дел. Большая часть подобных виз являются временными, однако существует возможность получить вид на постоянное жительство.
К сожалению, вашим знакомым никто не рассказал, что для урегулирования статуса пребывания в Израиле престарелых родителей, не являющихся гражданами страны, Министерство внутренних дел издало акт под названием «Порядок рассмотрения просьб о статусе пребывания в Израиле пожилых родителей граждан Израиля». Согласно этому акту, гражданин Израиля обозначен как «приглашающая сторона», а его родитель – как «приглашенная сторона». Цель этого акта - обозначить условия предоставления и продления права на пребывание в Израиле одинокого пожилого родителя, у которого за пределами Израиля нет других детей или супруга, и который является отцом или матерью гражданина Израиля. При этом минимальный возраст матери должен составлять 62 года, а отца – 64 года.
Какова процедура?
Для урегулирования статуса следует обратиться в МВД Израиля и подать письменную просьбу в сопровождении соответствующих документов. Приглашающая сторона должна явиться в Министерство внутренних дел, в то время как приглашенная сторона (отец или мать) должны явиться туда только в том случае, если они в данный момент находятся в Израиле.
Среди документов, которые следует представить: паспортная фотография родителя, соответствующая его возрасту, свидетельство о рождении, свидетельства о его гражданском состоянии, справка об отсутствии судимости, паспорт, срок действия которого истекает не ранее, чем через полгода, и др.
Помимо этого, следует подать два объяснительных письма - от приглашающей и приглашенной сторон, в которых будут описана условия жизни приглашенной стороны и отношения сторон в последние годы. Такие письма должны быть составлены очень грамотно.
После подачи документов работники МВД начнут процесс их проверки. Проверка будет включать личные данные родителя, достоверность представленных им документов, подавал ли он подобные прошения ранее и каков их статус, находится ли он в Израиле на законных основаниях и т.д. Если родитель является гражданином одной из стран СНГ или Восточной Европы, будет направлен запрос в Бюро по связям "Натив" для получения рекомендации. Что до приглашающей стороны, то проверка будет включать ее статус в Израиле, законным ли образом было получено гражданство, а также является ли Израиль центром ее жизни и деятельности.
Если выяснится, что приглашенный родитель не является «одиноким» в соответствии с критериями, описанными в нормативном акте, начальник отделения Министерства внутренних дел может по своей инициативе переправить его просьбу в межминистерскую комиссию, которая имеет право дать ему статус на основании особых гуманитарных соображений.
Как видите, нет ничего невозможного, но процесс этот многоэтапный и довольно сложный, поэтому, во избежание ошибок, мы рекомендуем вам (и вашим знакомым, которые считают, что это невозможно) обратиться к адвокату Сергею Марголину, за плечами которого огромный опыт в урегулировании статуса пожилых родителей-неевреев, проживающих в другой стране.
Сергей Эйтан Марголин – израильский адвокат, занимающийся гражданским и административным правом, член комиссии по иммиграционным вопросам израильской коллегии адвокатов. Его специализацией являются иммиграция и репатриация в Израиль, урегулирование статуса, а также вопросы, связанные с правами человека. За годы работы Сергей оказал помощь сотням людей, оказавшихся в затруднительной ситуации. Адвокат Марголин не только успешно представляет своих клиентов, но и помогает им ориентироваться в непростом мире израильских государственных структур.
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