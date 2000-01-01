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Харви Вайнштейн: Дженнифер Энистон должна умереть | Фото:11.03 15:00   MIGnews.com

Харви Вайнштейн: Дженнифер Энистон должна умереть

Судебный процесс по делу Харви Вайнштейна продолжает обрастать новыми подробностями. Сейчас стало известно, что он планировал расправу над популярной актрисой Дженнифер Энистон. 

Во время заседания Верховного суда в Манхэттене была обнародована переписка Харви со своими помощниками.

Из них стало известно, что издание National Enquirer собиралось выпустить материал с откровениями Энистон об их сотрудничестве. Из-за этого Вайнштейн впал в бешенство и заявил, что "Дженнифер Энистон нужно убить за это".

"Она призналась подруге, что на премьере фильма «Цена измены» в 2005 году Вайнштейн домогался к ней, прижавшись к ее спине и ощупывая тело. На протяжении многих лет он часто смотрел на ее декольте и вел себя неподобающе, заставляя Дженнифер чувствовать себя неловко. Источник утверждает, что Харви был долгое время влюблен в Энистон и постоянно говорил о том, насколько она горячая", — гласила выдержка из статьи упомянутого National Enquirer.


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