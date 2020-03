11.03 14:28 MIGnews.com

Табачные войны: кому вредят противники электронных сигарет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Лет двадцать назад, когда табачные войны только разгорались, человек по имени Стив Пэриш получил замечательное поручение. Он – высокопоставленный сотрудник объединения табачных компаний Altria должен был стать… отвратительным голосом табачной индустрии и вызывать на себя шквальный огонь критики. Один штат за другим выступали с исками против компаний, производящих сигареты. Комиссар FDA предпринимал попытки регулировать рынок табачных изделий. Стиву приходилось изрядно попотеть. Он мчался на телевидение только для того, чтобы оппонентам было кого поливать грязью, отбивался от оскорблений и пробовал доказывать, что сигареты не вызывают зависимость.Так продолжалось до тех пор, пока умный Стив не сообразил, что Big Tobacco не имеют другого выхода, кроме как начать переговоры со своими противниками. И когда он вместе с коллегами сел за стол переговоров, обнаружилось забавное обстоятельство. Непримиримые критики на деле оказались вполне прагматичными ребятами, они предъявляли разумные аргументы. И табачным компаниям пришло время выходить из бункера.«Нам ничего не оставалось, как согласиться с доводами противников сигарет. Мы поняли, что, табачным компаниям придется выплатить 246 миллиардов разным Штатам, и согласиться на более жесткую регуляцию табачной продукции». Я вспомнил об этом, узнав о недавнем мероприятии, созванном организацией Vital Strategies : «Электронные сигареты – больше вредят , чем обычные?» Участники были заведомо настроены против электронных сигарет. Одним из докладчиков был Матью Майерс, президент общественного движения – Campaign for tobacco Free kids, который стал резким критиком электронных сигарет, в особенности, Juul как только выяснилось, что их полюбили подростки.Сегодня против Juul labs Inc подан целый ряд судебных исков, их ведут 39 Генеральных прокуроров. Отметим, что и Vital Strategic и Tobacco -Free kids спонсируются одной организацией - Bloomberg Philanthropies.Однако среди тех, кто зарегистрировался для участия в дискуссии была и Мойра Гильшрист, вице-президент по науке и коммуникациям Philip Morris International. Она отвечает за разработку продуктов пониженного риска. Группа руководимых ею ученых разрабатывают продукты, которые не будут так же опасны для здоровья, как обычные сигареты. Она имеет право утверждать это с полным основанием. Много лет назад она присоединилась к PMI после многих лет работы в ведущей британской Ассоциации по борьбе с раком. «То, что мы делаем – это не шоу, - производство продуктов пониженного риска – это наше коммерческое будущее!» - говорит она.За несколько дней до дискуссии Гильшрист получила сообщение о том, что ее приглашение отменяется, поскольку существует неразрешимый конфликт между табачной индустрией и борцами за здоровье общества.Госпожа Гильшрист говорит, что если бы ей дали говорить, она бы оспорила предложенные аргументы, но ее лишили права голоса. А зря. К примеру, данные о том, что электронные сигареты вдвое увеличивают риск кардиологических заболеваний, приведенные на мероприятие, были опровергнуты ни кем-нибудь а публикациями журнала Американской Ассоциации кардиологов - как «нерелевантные».Однако, основной пункт обвинений противников e-cig состоит в том, что электронные сигареты притягивают подростков.«Основное противоречие состоит в том, что не предпринимаются шаги, чтобы отвадить подростков от курения и одновременно взрослые курильщики, напуганные общественными организациями, не рискуют пробовать продукты уменьшенного риска.»Стоит еще раз разъяснить. Philip Morris не производит электронные сигареты как Juul. Его продукт - Iqos основан на принципе нагревания, а не сжигания табака. Есть множество свидетельств, что Iqos помогает бросить обычные сигареты. Он рассчитан только на взрослых курильщиков. «В Японии Iqos Занимает 18 % всего рынка табачных изделий, в России 5%, в Португалии 7,2%. В апреле прошлого года FDA разрешило продажу продукта на американских рынках, как соответствующего критерию – «Защита здоровья общества». Сейчас PMI предоставил FDA данные, чтобы добиться признания продукта как менее вредного по сравнению с обычными сигаретами. Это будет огромный рывок. Пора навести порядок на рынке и отделить мух от котлет. Электронные сигареты должны стать недоступными для подростков. Сегодня общественные организации используют подростков с тем, чтобы блокировать доступ взрослым курильщикам перейти на более щадящие продукты. Но движение не остановить. Наука продолжит развиваться. Выпуск альтернатив обычным сигаретам – будущее табачной индустрии. Вопрос в том, собираются ли общественные организации помогать или или чинить препятствия.