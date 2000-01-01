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12.03 04:38   MIGnews.com

Одну из первых фотокамер Leica продали за рекордную сумму

Одна из первых фотокамер Leica, выпущенных в 1923 году, была продана на аукционе в Вене за рекордные €2,4 млн.

Об этом сообщает RT со ссылкой пресс-службу аукционного дома WestLicht.

Отмечается, что в ходе торгов стартовая цена в €400 тыс. увеличилась в шесть раз, лот достался частному коллекционеру из Азии.

Предыдущий рекорд также был установлен камерой Leica серии 0. В 2012 году за неё заплатили €2,16 млн.

Фотокамеры Leica 0 выпустили в 1923 году в количестве 25 штук. По данным экспертов, к настоящему моменту сохранилось 12 экземпляров, из которых только три находятся в рабочем состоянии.
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