Бритни Спирс показала фигуру в маленьком красном платье
Американская поп-певица Бритни Спирс не из тех звезд, которые могут поедать калорийные продукты и иметь при этом тонкую талию. Поесть поп-принцесса любит, поэтому и в спортзале занимается едва ли не каждый день.
Зато, когда ей предстоит светский выход или свидание со своим возлюбленным Сэмом Асгари, Брит может позволить себе надеть все что угодно. На днях звезда как раз и выходила в свет в маленьком красном платье, не забыв при этом покрасоваться в нем перед поклонниками, передает ТСН.