Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Мерав Михаэли метит в премьеры 11.03 16:04   MIGnews.com

Мерав Михаэли метит в премьеры

Феминистка и депутат Кнессета от партии Авода Мерав Михаэли сообщила израильскому народу о том, что собирается стать премьер-министром страны.

Заявление было сделано в рамках культурного мероприятия шабат тарбут в городе Нес Циона.

Следует отметить что взгляды Михаэли отличаются бескомпромиссным радикализмом, даже по западным меркам. Так, она считает. что “все женщины являются жертвами домогательств”, а традиционная семья - “самое опасное место для детей”.

Так Михаэли говорила: ““Нуклеарная семья, как мы к несчастью знаем, наименее безопасное место для детей в современном западном обществе, и это еще более верно относительно обществ традиционных. Каждый пятый ребенок становится жертвой тех или иных видов издевательств – сексуальных, физических, эмоциональных. Эта тотальная опека, которую мы имеем в этой структуре брака, все еще дает мужчине доминирование, полное доминирование над детьми, и – слишком часто и над женщинами, которых они называют “женами”. И это реально наносит вред детям. У ребенка может быть больше, чем двое родителей. И они не обязательно должны быть его или ее биологическими родителями. Персона, которая берет на себя ответственность за, и кто-то обязан взять ответственность, должен отвечать определенным критериям, которые установит государство ”.”. Подробнее о взглядах потенциального премьера можно прочитать в материале “Срам и влагалище. Член Кнессета требует отмены института семьи”.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:55
"Встреча США и КНДР будет очень полезна для Израиля"
16:24
Две страны готовы переместить посольства при одном условии
15:51
Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
15:20
Либерман и Лицман не явились на заседание коалиции
15:13
Российскую базу в Сирии вновь пытались атаковать БПЛА
14:44
Израиль и США не вынесут последствий войны с Ираном
14:10
Shell будет покупать газ с месторождения Левиафан
14:08
Си Цзиньпин может оставаться пожизненным президентом Китая
13:35
Аббас: Мы бойкотируем Вашингтонскую конференцию по Газе
13:08
Моше Яалон намерен вернуться в большую политику
12:54
Хиллари Клинтон не успокаивается
12:33
Развозов потребовал положить конец афере ультраортодоксов
12:17
Террористы обстреляли солдат ЦАХАЛа в Рамалле
11:41
Жительница Шуафата подозревается в подготовке к теракту
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus