Мерав Михаэли метит в премьеры

Феминистка и депутат Кнессета от партии Авода Мерав Михаэли сообщила израильскому народу о том, что собирается стать премьер-министром страны.
Заявление было сделано в рамках культурного мероприятия шабат тарбут в городе Нес Циона.
Следует отметить что взгляды Михаэли отличаются бескомпромиссным радикализмом, даже по западным меркам. Так, она считает. что “все женщины являются жертвами домогательств”, а традиционная семья - “самое опасное место для детей”.
Так Михаэли говорила: ““Нуклеарная семья, как мы к несчастью знаем, наименее безопасное место для детей в современном западном обществе, и это еще более верно относительно обществ традиционных. Каждый пятый ребенок становится жертвой тех или иных видов издевательств – сексуальных, физических, эмоциональных. Эта тотальная опека, которую мы имеем в этой структуре брака, все еще дает мужчине доминирование, полное доминирование над детьми, и – слишком часто и над женщинами, которых они называют “женами”. И это реально наносит вред детям. У ребенка может быть больше, чем двое родителей. И они не обязательно должны быть его или ее биологическими родителями. Персона, которая берет на себя ответственность за, и кто-то обязан взять ответственность, должен отвечать определенным критериям, которые установит государство ”.”. Подробнее о взглядах потенциального премьера можно прочитать в материале “Срам и влагалище. Член Кнессета требует отмены института семьи”.