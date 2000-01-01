11.03 15:51 MIGnews.com

Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри

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Католическая монахиня скончалась во время суда против американской певицы Кэти Перри. Об этом сообщает Би Би Си в воскресенье, 11 марта.Речь идет о 89-летней сестре Кэтрин Роуз Хольцман, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой. Причиной иска монахини стала продажа монастыря в Лос-Анджелесе.Отмечается, что Хольцман упала и умерла прямо во время судебного заседания. Сестра являлась одной из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря поп-исполнительнице.В 2015 году Кэти Перри приобрела участок за 14, 5 млн. долларов и решила превратить его в жилую резиденцию. Против действий певицы выступили бывшие обитатели монастыря.Сестры Кэтрин Роуз Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl и Ur So Gay.В свою очередь монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии. Однако получили отказ архиепископа Хосе Гомеса и Ватикана.Присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая планировала превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать сделку поп-звезды.