Монахиня скончалась во время суда против Кэти Перри
Католическая монахиня скончалась во время суда против американской певицы Кэти Перри. Об этом сообщает Би Би Си в воскресенье, 11 марта.
Речь идет о 89-летней сестре Кэтрин Роуз Хольцман, которая несколько лет участвовала в судебной тяжбе с поп-звездой. Причиной иска монахини стала продажа монастыря в Лос-Анджелесе.
Отмечается, что Хольцман упала и умерла прямо во время судебного заседания. Сестра являлась одной из двух пожилых монахинь, которые пытались опротестовать продажу территории бывшего монастыря поп-исполнительнице.
В 2015 году Кэти Перри приобрела участок за 14, 5 млн. долларов и решила превратить его в жилую резиденцию. Против действий певицы выступили бывшие обитатели монастыря.
Сестры Кэтрин Роуз Рита Кэлланан заявили, что им неприятно передавать монастырь и три гектара прилегающей территории певице, исполнявшей такие песни как I Kissed A Girl и Ur So Gay.
В свою очередь монахини попытались продать участок хозяйке местного ресторана без одобрения архиепархии. Однако получили отказ архиепископа Хосе Гомеса и Ватикана.
Присяжные пришли к выводу, что ресторатор Дэна Холлистер, которая планировала превратить участок в отель, намеренно пыталась сорвать сделку поп-звезды.