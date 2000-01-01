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Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет | Фото:12.03 01:33   MIGnews.com

Ученые обнаружили внутри алмазов лед с других планет

Ученые из Университета Невады впервые зафиксировали образование суперплотной формы льда, известной как лед-VII, в полностью естественных условиях на Земле.

Исследователи обнаружили найденный минерал в алмазе из шахты Куллинан Южной Африки. Эта шахта приносит одни из самых дорогих алмазов в мире, в том числе два из самых больших алмазов, которые блистают в британской короне.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает журнал Science.

По данным издания, это четвертый самый богатый минерал планеты - перовскит силиката кальция, который обычно, в силу химической специфики, не "выживает" на поверхности Земли, а именно в один километр глубиной, где его и нашли в Южной Африке.

Издание отмечает, что подобный лед обычно формируется в космосе, а на Земле его создавали исключительно в лабораторных условиях.

По словам ученых, лед-VII в два раза плотнее обычного льда и имеет кубическую молекулярную форму.

Открытие удивило ученых, которые ранее считали, что лед-VII существует только на других планетах солнечных систем.

"Наличие воды в бриллиантах давно известно, но открытие формы льда, образованного сверхвысоким давлением нас действительно поразило", — говорит профессор Джордж Россман.

Исследователь подчеркивает, что бриллиант предоставляет "фундаментальное доказательство" давно сформулированной идеи о том, что плиты океанической коры, которые погружаются глубоко в Землю, переходят в нижнюю мантию.

"Единственный возможный способ сохранить этот минерал на поверхности Земли - это когда он заперт в неусыпном контейнере, таком как алмаз", - говорит профессор Университета Альберты и один из авторов исследования, Грэм Пирсон.

Он также добавил, что алмаз, который был обнаружен на глубине644 киллометров, будет поддерживать более 24 миллиардов паскалей давления.
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