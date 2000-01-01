Опубликованы кадры перехвата НЛО истребителями ВВС США
Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала очередное видео, на котором показано, как самолет военно-морских сил США F/A-18F Super Hornet неподалеку от восточного побережья Северной Америки ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом.
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает РИА Новости.
По данным издания, видеозапись была сделана в 2015. На ней показано, что захват цели удалось осуществить только с третьей попытки. При этом было использовано устройство слежения и захвата целей Raytheon's Advanced Targeting Forward Looking Infrared (ATFLIR).
В сообщении отмечается, что самолет F/A-18 находился на высоте около 7,5 тысяч метров, когда экипажем был замечен НЛО овальной формы, двигавшийся на высокой скорости над поверхностью океана.
Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.
Американские военные изучали полученные данные, однако происхождение летающего объекта установить так и не удалось.
Напомним, в декабре 2017 года Пентагон обнародовал видео 2004 года, в котором американские истребители пытаются перехватить вращающийся НЛО, который двигался быстрее любого самолета ВВС США.