11.03 19:57 MIGnews.com

Опубликованы кадры перехвата НЛО истребителями ВВС США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Аналитическая компания To the Stars Academy of Arts and Science опубликовала очередное видео, на котором показано, как самолет военно-морских сил США F/A-18F Super Hornet неподалеку от восточного побережья Северной Америки ведет наблюдение за неопознанным летающим объектом.Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает РИА Новости.По данным издания, видеозапись была сделана в 2015. На ней показано, что захват цели удалось осуществить только с третьей попытки. При этом было использовано устройство слежения и захвата целей Raytheon's Advanced Targeting Forward Looking Infrared (ATFLIR).В сообщении отмечается, что самолет F/A-18 находился на высоте около 7,5 тысяч метров, когда экипажем был замечен НЛО овальной формы, двигавшийся на высокой скорости над поверхностью океана.Переговоры пилотов свидетельствуют о том, что НЛО удалось захватить в прицел лишь с третьей попытки, при этом ранее летчики не встречали подобные объекты и удивлены увиденным.Американские военные изучали полученные данные, однако происхождение летающего объекта установить так и не удалось.Напомним, в декабре 2017 года Пентагон обнародовал видео 2004 года, в котором американские истребители пытаются перехватить вращающийся НЛО, который двигался быстрее любого самолета ВВС США.