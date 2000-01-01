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В Сети показали миллиарды лет Вселенной за несколько минут | Фото:12.03 00:28   MIGnews.com

В Сети показали миллиарды лет Вселенной за несколько минут

Джон Босуэлл, известный на YouTube под ником melodysheep, опубликовал десятиминутный ролик, в котором отразил весь жизненный цикл Вселенной.

Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает РИА Новости.

Автор в пояснении к ролику указал, что если оперировать космическими масштабами, то вся история человеческой цивилизации чрезвычайно коротка.

По его словам, сжав 13,8 млрд лет в 10 минут, удалось продемонстрировать молодость и величие Вселенной. Период большой взрыв – появление человека разумного прослеживается со скоростью 22 млн лет/сек.

На записи отражены главные вехи развития Вселенной — от зарождения до появления звезд и галактик, уточняет издание.

На видео звучат отрывки высказываний ученых и популяризаторов науки Брайана Кокса, Карла Сагана и Дэвида Аттенборо.

По данным агентства, для создания видео Босуэлл использовал данные из открытых источников NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage, Wonders of the Universe и других.

Автор ролика отметил, что трудно понять, сколько времени составляет 13,8 млрд лет. Он подчеркнул, что чем больше смотришь видео, тем больше погружаешься в то, насколько потрясающе стра Вселенная.

"Я надеюсь, что, увидев этот эксперимент, вы задумаетесь о громадном, неописуемом времени, которое прошло до того, как мы пришли, и краткости нашего существования в сравнении", - сказал Босуэлл.

За полтора дня видео американского музыканта и видеолюбителя Джона Босуэлла собрало около 96 тысяч просмотров, пишет РИА Новости.
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