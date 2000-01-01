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скриншот с видео YouTube 11.03 12:25   MIGnews.com

Дети сорвали прямой эфир BBC

Курьезный инцидент произошел в эфире телеканала BBC. Профессор Роберт Келли давал из дома комментарий по поводу массовых демонстраций в Южной Корее.

Внезапно в комнату, где сидел спикер, с шумом ворвались маленькие дети, а вслед за ними – присматривавшая за малышами женщина.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Келли пытается общаться с журналистом BBC, однако его прерывают появившиеся сзади дети. Профессор еле сдерживает улыбку.

Вслед за детьми в комнате появилась женщина, попытавшаяся тихо увезти детей из комнаты, однако у нее это не получилось. Впрочем, к тому моменту ученый смог взять себя в руки и до конца беседы держался невозмутимо.


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