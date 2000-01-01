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Пурим пришел: Бородый трансвестит на Титанике в Тель-Авиве 11.03 21:31   MIGnews.com

Пурим пришел: Бородый трансвестит на Титанике в Тель-Авиве

Как известно, Пурим – самый веселый праздник в еврейском календаре. Помимо сладких "ушей Амана" и мицвы напиться до такой степени, чтобы не различать фразы "арур Хаман" ("проклят Аман") и "барух Мордехай" ("благословен Мордехай"), есть еще одна традиция – маскарад.

Однако иногда это доходит до настоящего абсурда. Так, житель Тель-Авива Авирам Кармели проехался по городу в образе Розы Дьюитт Бьюкейтер из фильма "Титаник", которую играла Кейт Уинслет. В "роли" лайнера выступил электрический скейтборд, который он обклеил картонными мачтами.



Стоит отметить, что над образом мужчина постарался – он надел юбку, бюстгальтер и парике с длинными волосами, а сзади прицепил картонного Леонардо ДиКаприо. Но, даже несмотря на это, спутать его было сложно из-за достаточно длинной бороды.
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