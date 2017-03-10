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Иванка Трамп похвасталась "ушами Амана"

Публикация от Ivanka Trump (@ivankatrump) Мар 10 2017 в 2:52 PST

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"Первая дочь" США Иванка Трамп и вся ее семья придерживаются еврейских традиций и поэтому они приготовили хоменташен – традиционное для праздника Пурим угощение, "уши Амана". Соответствующие фотографии дочь американского президента опубликовала на своих страницах в соцсетях."Делаем хоменташен с Арабеллой и Джозефом после школьных занятий", - так она подписала опубликованный в пятницу снимок в Instagram.Менее чем за сутки фотография Иванки Трамп с детьми собрала более 160 тысяч "лайков".Напомним, что Иванка Трамп совершила гиюр в 2009 году, чтобы выйти замуж за своего жениха Джареда Кушнера, соблюдая еврейские традиции. Пара воспитывает троих детей – 5-летнюю Арабеллу, 3-летнего Джозефа и годовалого Теодора.Многие комментаторы, восхитившись идиллией в семье Трамп-Кушнер, желали им "хаг Пурим самеах", то есть веселого Пурима.Стоит отметить, что подготовилась Иванка Трамп заранее, так как Пурим начинается после шаббата - вечером в субботу, 11 марта.