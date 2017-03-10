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Иванка Трамп похвасталась `ушами Амана` 11.03 18:28   MIGnews.com

Иванка Трамп похвасталась "ушами Амана"

"Первая дочь" США Иванка Трамп и вся ее семья придерживаются еврейских традиций и поэтому они приготовили хоменташен – традиционное для праздника Пурим угощение, "уши Амана". Соответствующие фотографии дочь американского президента опубликовала на своих страницах в соцсетях.

"Делаем хоменташен с Арабеллой и Джозефом после школьных занятий", - так она подписала опубликованный в пятницу снимок в Instagram.

Менее чем за сутки фотография Иванки Трамп с детьми собрала более 160 тысяч "лайков".




Напомним, что Иванка Трамп совершила гиюр в 2009 году, чтобы выйти замуж за своего жениха Джареда Кушнера, соблюдая еврейские традиции. Пара воспитывает троих детей – 5-летнюю Арабеллу, 3-летнего Джозефа и годовалого Теодора.

Многие комментаторы, восхитившись идиллией в семье Трамп-Кушнер, желали им "хаг Пурим самеах", то есть веселого Пурима.

Стоит отметить, что подготовилась Иванка Трамп заранее, так как Пурим начинается после шаббата - вечером в субботу, 11 марта.
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