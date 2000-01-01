11.03 12:41 MIGnews.com

Выйдут два неизданных альбома легендарного Дэвида Боуи

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Два редких альбома легендарного музыканта Дэвида Боуи мир услышит уже в следующем месяце – 22 апреля. Пластинки выйдут в ограниченном тираже в честь 10-го Дня музыкального магазина.Об этом пишет издание The Guardian.Сообщается, что первый альбом – это концертная запись Cracked Actor (Live in Los Angeles 1974), сделанная во время гастролей Philly Dogs Tour.Вторая пластинка под названием Bowpromo, которая вышла в 1971 году в качестве редкого промоальбом. Он состоял из 7 песен Боуи и 5 композиций английской актрисы и певицы Даны Гиллеспи.Отмечается, что в новом варианте останутся только треки Боуи.Напомним, что культовый композитор, певец и актер Дэвид Боуи скончался 10 января 2016 года от рака печени. Перед смертью он успел выпустить 25-й студийный альбом под названием Blackstar.