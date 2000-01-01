Елизавета II с помощью сумки подает знаки придворным
Вы уже знаете, что носит в своей сумке британская королева Елизавета II. Но не только для того чтобы положить необходимые вещи королева использует аксессуар.
Все тот же королевский биограф Салли Беделл Смит рассказал журналистам о том, что чаще всего этот аксессуар Елизавета II использует для того, чтобы показывать сигналы персоналу о желании покинуть то или иное мероприятие.
Так если во время разговора королева перекладывает сумочку из одной руки в другую это означает, что она готова завершить текущий разговор. Или же если королева кладет сумку на стол за обедом, тогда это знак того, что она хочет, чтобы данное мероприятие закончилось в течение пяти ближайших минут.
Самый плохой знак от королевы – сумка, брошенная на пол. Таким способом Елизавета II показывает, что совсем не получает удовольствия от разговора и хочет, чтобы ее выручила придворная дама. Однако и это еще не самое страшное, вот если королева вращает сумку как бы кольцом, тогда персонал немедленно должен броситься спасать Ее Величество от наскучившей ей беседы, пишет ТСН.