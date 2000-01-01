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скриншот с видео YouTube 12.03 01:32   MIGnews.com

Продолжение фильма "Аватара" появится не раньше 2019 года

Продолжение фантастического фильма "Аватар" можно будет посмотреть не раньше 2019 года. Об этом рассказал режиссер картины Джеймс Кэмерон в интервью The Hollywood Reporter.

Ранее Кэмерон заявил, что хочет снять еще четыре части фильма о приключениях обитателей планеты Пандора. Выход первой ленты саги ориентировочно планировался на декабрь 2018 года.

Теперь режиссер заявил, что дату релиза не анонсировали, и в 2018 году картина не выйдет. Они отметил, что речь идет о многосерийном мероприятии.

Фильм "Аватар" вышел в 2009 году. До сих пор он считается самым коммерчески успешным фильмом в истории, заработав в прокате больше 2,7 миллиарда долларов.
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