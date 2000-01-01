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YouTube 11.03 11:29   MIGnews.com

Актер Джон Гудман удостоен звезды на Аллее славы

Популярный американский актер Джон Гудман получил звезду на Аллее Славы в Голливуде. Об этом сообщает Hollywood Chamber.

Церемония состоялась в пятницу 10 марта в 11.30 утра. Отмечается, что звезда актера стала 2603-й. поддержать актера пришли его коллеги: актер Джефф Бриджес, друг и напарник Гудмена по легендарному фильму братьев Коэнов "Большой Лебовски", и актриса Бри Ларсон.

Гуман и Ларсон вместе приняли участие в новом фильме "Конг: Остров Черепа".

"Джон Гудман завораживал поколение кино и телевизионных зрителей, его карьера охватывает четыре десятилетия. Он — фаворит миллионов поклонников, которые будут рады, что его имя увековечено на нашей знаменитой аллее", — заявила представитель Аллеи Славы Ана Мартинес.
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