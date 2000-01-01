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Памела Андерсон вышла замуж из-за долгов | Фото:12.02 06:43   MIGnews.com

Памела Андерсон вышла замуж из-за долгов

Продюсер Джон Питерс, который был женат на актрисе и моделе Памеле Андерсон всего 12 дней, поделился подробности их короткого брака. Об этом сообщает Page Six.

Сначала, он вспомнил, что в середине 80-х годов уже встречался с Андерсон, однако они долго не общались. Неожиданно, пару месяцев назад 58-летняя Андерсон написала ему с предложением пожениться. И Питерс согласился, несмотря на то, что был помолвлен с другой женщиной.

Тем не менее, по словам продюсера, Андерсон нужны были только деньги.

"Я бросил все ради Пэм. У нее было почти 200 тысяч долларов долгов, которые она не могла погасить, поэтому я оплатил их. И вот благодарность, которую я получаю. Нет большего дурака, чем старый дурак", - сообщил 74-летний кинематографист.

Он также заявил, что купил ей почти все новые вещи.


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